Warmtepomp vanaf 2026 verplicht in nieuwbouw: zoveel kosten de verschillende soorten

LiviosWie bouwt, is vanaf 2026 verplicht om een elektrische warmtepomp te gebruiken om zijn woning te verwarmen. Die bestaan in verschillende varianten. In de praktijk moet je meestal kiezen tussen een warmtepomp die warmte aan de bodem onttrekt of een systeem dat warmte uit de buitenlucht haalt. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je woonsituatie en budget. Bouwsite Livios zet de opties op een rij.

1. Geothermische warmtepompen

Geothermische warmtepompen gebruiken de bodem of het grondwater als warmtebron. De meest toegepaste systemen voor woningen zijn een horizontaal buizennet (horizontale captatie) of putboringen (verticale captatie). Geothermische warmtepompen zijn geschikt voor passieve koeling in de zomer. Daarbij wordt de koelte van de bodem via de koelvloeistof overgedragen op het afgiftesysteem in huis zonder dat de compressor van de warmtepomp hoeft te werken. Dit is een groot energetisch voordeel. Geothermische warmtepompen bieden het hoogste rendement, maar zijn het duurst.

Kostprijs geothermische waterpomp: • Gemiddelde prijs: 17.370 euro (inclusief 21% btw, installatie en boringen; exclusief warmteafgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming) Meer details over de kostprijs vind je hier.

2. Aerothermische warmtepompen

Deze systemen gebruiken de buitenlucht als warmtebron. We onderscheiden lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepompen. Beide systemen onttrekken warmte aan de omgevingslucht. Die warme lucht wordt dan de woning in geblazen. Aerothermische warmtepompen zijn goedkoper dan geothermische systemen, maar bieden een lager rendement. Deze warmtepompen bestaan uit een buiten- en een binnenunit. De buitenunit moet op een beschutte plek staan (liefst zuidgericht) of aan de gevel gemonteerd worden.

Lucht-luchtwarmtepomp

Een lucht-luchtwarmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en blaast deze als warme lucht de woning in. Je hebt dus geen warmteafgiftesysteem nodig. We onderscheiden mono- en multisplitsystemen. In het eerste geval is de buitenunit via koeltechnische leidingen gekoppeld aan één binnenunit. Bij een multisplit stuurt één buitenunit meerdere binnenunits aan.

In de zomer kan de werking omgeschakeld worden, zodat de warmtepomp werkt als airco. Let wel: dit heeft een nadelige impact op de EPB-berekening. Het systeem (vooral monosplit) is eenvoudig te plaatsen en vergt weinig installatiekosten. Daarom is het ook interessant bij beperkte renovaties (eventueel als aanvulling op de bestaande cv-installatie). Er zijn verschillende modellen beschikbaar, voor montage tegen de wand, in de vloer of aan het plafond.

Kostprijs lucht-luchtwarmtepomp • Gemiddelde prijs: 7.750 euro voor een multi-splitsysteem (inclusief 21% btw, installatie, buitenunit en drie binnenunits) Let wel: een lucht-luchtwarmtepomp voor één ruimte (split-systeem) heb je al vanaf 4.400 euro (inclusief 21% btw en installatie) Bekijk hier hier het volledige prijskaartje.

Lucht-waterwarmtepomp

Hierbij geeft het koelmiddel warmte af aan het verwarmingswater, dat vervolgens via een leidingencircuit door de woning stroomt. Naast de buitenunit heb je dus ook een warmteafgiftesysteem nodig. Vloer- en/of wandverwarming zijn ideaal, maar ventiloconvectoren of radiatoren op lage temperatuur kunnen ook. Lees meer over deze afgiftesystemen.

Je kan een lucht-waterwarmtepomp ook gebruiken om te voorzien in sanitair warm water. Het is een interessant systeem voor nieuwbouwwoningen, maar ook om bij een uitgebreide renovatie over te schakelen op een duurzaam verwarmingssysteem als een geothermische warmtepomp om praktische of budgettaire redenen niet haalbaar is.

Kostprijs lucht-waterwarmtepomp • Gemiddelde prijs: 7.850 euro (inclusief 21% btw en installatie; exclusief warmteafgiftesysteem)

Bekijk hieronder op welke premies jij kan rekenen wanneer je een warmtepomp plaatst:

