“Wanneer vertel je in een relatie dat je hooggevoelig bent?” Onze expert beantwoordt lezersvragen over hoogsensitiviteit

Hoogsensi­tie­ve seks: hoe ga je om met te veel prikkels in bed? “Harde aanrakin­gen of vuile lakens en het is om zeep”

“Mijn hoofd wil wel, maar mijn lijf protesteert door niet opgewonden te raken.” Een op de vijf mensen zijn hoogsensitief. Joanne (25) is er een van. En voor hoogsensitieve mensen is het leven intens, ook in bed. Toch kan hoogsensitiviteit een zegen zijn tussen de lakens, in plaats van een vloek. Klinisch psychologe Lynn Jespers onthult hoe. “Hoogsensitieve vrouwen zijn aandachtig en selectief voor met wie ze in bed duiken.”

21 december