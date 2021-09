Wanneer krijg je een derde coronaprik? En hoe zit het met de bijwerkingen? Vaccinatie-expert beantwoordt 9 prangende vragen

Streamz Humor en horror: dit nieuws uit streaming­land moet je gezien hebben

18 september Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met nieuwe seizoenen van ‘Sex Education’ (Netflix) en ‘The Morning Show’ (Apple TV+), COVID-19-humor met ‘Xander De Rycke: Uitgerust & Immuun’ (Streamz) en gruwelijke horror in de spin-off ‘American Horror Stories’ (Apple TV+). Dit is onze streaming top 5!