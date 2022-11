Wacht je nog steeds op een bestelling van een failliet bedrijf? Dit kan je doen om je geld terug te krijgen

Made.com, het online meubelbedrijf, is zo goed als failliet. Klanten die hun bestelling nog niet hebben gekregen, zitten in zak en as, want het is niet zeker of ze ooit hun geld nog terugzien. Maar wat zijn je rechten als je in zo’n situatie terechtkomt? Zie je je geld nog terug of is het een verloren zaak? “Als consument die een simpel tapijt heeft gekocht, sta je helemaal vanachter in de rij”, zegt Laura Clays, woordvoerster van Test Aankoop.