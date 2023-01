Waarvoor dienen je amandelen precies, en waarom moeten ze er soms uit? “Niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben”

Wanneer wordt koorts gevaarlijk? En wat kan je ertegen doen? Professor legt uit: “Grijp niet te snel naar koortswe­ren­de middelen”

Moeilijk te geloven wanneer je ellendig en ziek in zetel ligt met koorts, maar eigenlijk is die lichaamsverhoging een goede zaak. “Het duidt erop dat je lichaam in staat is om zich te verweren tegen ziekte", vertelt professor Dirk Devroey (VUB). Vanaf wanneer heb je koorts? En vanaf welk moment begint het gevaarlijk te worden? De dokter zet alles op een rijtje. “Vanaf een temperatuur van 42°C beginnen je eiwitten samen te klonteren en stopt de bloedcirculatie.”

18 januari