Waarom voelt dezelfde temperatuur warm aan in de zomer maar koud in de winter?

Waarom doe je in de winter een extra trui aan en kruip je gezellig onder een dekentje, terwijl je in de zomer fluitend met een t-shirt door je huis loopt? En dat ondanks dat de thermometer in beide gevallen op 20 °C staat?

Bibberen van de kou of zweten door de hitte, daar mogen we onze ‘thermoreceptoren’ voor bedanken. Deze kleine sensoren in onze huid houden nauwgezet in de gaten of ons lichaam niet teveel warmte verliest of ontvangt. Is dit toch het geval, dan schieten zij in actie en krijg je het koud of warm.

Warmte kan op verschillende manieren ons lichaam binnenkomen of verlaten. Dat gebeurt via geleiding, convectie, verdamping en straling. Bij geleiding heb je rechtstreeks contact met een voorwerp dat warmer of kouder is. Bijvoorbeeld als je een hete pan aanraakt. Convectie is het stromen van lucht of water over onze huid, wat warmte wegvoert. Daarom ook dat een ventilator afkoeling biedt op een hete zomerdag. Ook verdamping van zweet trekt warmte weg uit ons lichaam. En bij straling wissel je warmte uit via lichtdeeltjes met een voorwerp zonder dat je er fysiek contact mee maakt. Denk maar aan de warmte van de zon op je huid of de koelte wanneer je de frigo opentrekt.

Vooral dat laatste proces speelt een belangrijke rol in het antwoord op deze vraag. Want straling kan onze temperatuursensoren beïnvloeden ongeacht het getal dat op de thermometer staat. Het is straling dat ervoor zorgt dat 20 °C binnen in je huis niet hetzelfde aanvoelt in de winter en de zomer. In de winter zijn de muren van je huis heel wat kouder dan in de zomer. Net zoals de frigo warmte van jou wegneemt zullen ook de koude muren dit doen. In de winter verlies je dus stralingswarmte aan jouw omgeving waardoor een warme trui plots heel aanlokkelijk lijkt.

