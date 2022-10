Waarom voelen de dagen plots zo donker aan?

Het is nog even wachten op de kortste dag van het jaar, 21 december, maar de uren tussen zonsopgang en ondergang nemen nu al snel af. In de eerste maanden na de langste dag van het jaar (21 juni 2022) komt dit traag op gang met enkele tientallen seconden per dag. Maar tegen dat de zomer eindigt en de herfst begint (23 september 2022) korten de dagen al met zo’n vier minuten. En dat merken we natuurlijk met zijn allen op. Gelukkig neemt de snelheid vanaf dan weer af. In de dagen voor de start van de astronomische winter (21 december), officieel de kortste dag van het jaar, gaat het nog maar om enkele seconden. Maar goed, want op dat moment moeten we het met net iets minder dan acht uur daglicht redden.

Winteruur

Wat ook bijdraagt aan het donkere gevoel is de vroege zonsondergang. Momenteel is dat nog rond 19 uur, maar tegen het einde van de maand oktober zal dat al om iets na 18 uur zijn. Op dat moment (van 29 op 30 oktober) schakelen we ook nog eens over naar het winteruur. Bij de start van de maand november zakt de zon dus al rond 17 uur weg achter de horizon.

Het is wachten tot 13 december voordat de zon weer later begint onder te gaan. Al maakt dat de dagen helaas niet onmiddellijk langer. Want hij komt nog steeds elke dag wat later op. Wat we winnen ‘s avonds kan niet op tegen wat we ‘s ochtends verliezen. Het is wachten tot 30 december op de ‘laatste’ zonsopgang. Dan komt de zon op om 8.48 uur. Dat de zon niet het laatst opkomt en het vroegst ondergaat op de kortste dag van het jaar heeft te maken met de hoek van de aarde ten opzichte van de zon en de ellipsvormige baan van de aarde. Daardoor kan de zon wat voor- of achterlopen op onze kunstmatige klok. Die afwijking noemt men de ‘tijdsvereffening’.

Tot slot is er ook nog het vallen van de bladeren samen met het weer dat de sombere sfeer versterkt. Grijs en regenachtig zijn termen die we vaker horen tijdens de herfst en wintermaanden. Zo was september al goed voor een stevige portie neerslag met 104.8 mm (normaal 65.3 mm), een record van maar liefst 15 onweersdagen en minder zonneschijn met 136u 03min (normaal 154u 28min).

