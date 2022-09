Waarom verkleurt je doorzichtige telefoonhoesje en wat kun je ertegen doen? “De oorzaak ligt bij een chemische reactie”

Wie een doorzichtig hoesje gebruikt voor zijn of haar smartphone, heeft vast al gemerkt dat het vroeg of laat vergeelt. Waarom gebeurt dat en wat kun je daartegen doen?

Smartphones zijn tegenwoordig mooie, dure allround toestellen waar we alles mee doen: werken, gamen, films kijken en ga zo maar door. Een hoesje om hem mee te beschermen is onmisbaar geworden, en met een doorzichtige variant kun je het design van je toestel alsnog goed zien. Maar helaas veranderen deze cases na verloop van tijd: langzaamaan krijgen ze een wat gelige kleur. Zelfs als je het hoesje nooit in viezigheid hebt gelegd.

Speciaal materiaal

De meeste doorzichtige smartphonehoesjes op de markt zijn gemaakt van thermoplastisch polyurethaan, beter bekend onder de afkorting TPU. Hiermee wordt een duurzaam en flexibel materiaal gecreëerd. Door blootstelling aan de zon, lampen, hitte, vochtigheid en vet afkomstig van de huid van je handen en vingers worden deze smartphonehoesjes op den duur geliger. Chemische reacties zorgen voor die gelige vlekken.

Transparante telefoonhoesjes die ouder worden, zullen sowieso sneller verkleuren dan hoesjes van leer of hoesjes die niet transparant zijn, maar het verouderingsproces wordt versneld wanneer het wordt blootgesteld aan chemische reacties zoals hierboven beschreven. Het materiaal degradeert langzaam en zal uiteindelijk, na een heel lange tijd, zelfs uit elkaar kunnen vallen.

Afwasmiddel op een tandenborstel

Hoe langer je wacht met het schoonmaken van deze gelige vlekken, hoe lastiger ze te verwijderen zijn. Toch zijn er wel een paar tips en trucs die je kunt toepassen. Om te beginnen kun je je hoesje schoonmaken met afwasmiddel. Gebruik lauw of warm water met een paar druppels afwasmiddel. Gebruik dit mengsel om bijvoorbeeld met een tandenborstel de binnen- en buitenkant van je transparante hoesje te schrobben.

Daarna moet je alles afspoelen met koud water en droogmaken met een zachte doek. Wacht minstens een uur voordat je je telefoon weer in het hoesje plaatst en controleer vooraf goed of het hoesje overal goed droog is. Als je dit regelmatig doet — wekelijks, tweewekelijks of maandelijks — verwijder je overtollige oliën en chemicaliën en is de kans op gele vlekken een stuk kleiner.

Een alternatief is het gebruik van bakpoeder. Strooi dat over de voor- en achterkant en gebruik een natte tandenborstel om te schrobben. Vervolgens goed afspoelen en het hoesje laten drogen.

Desinfecteren met alcohol

Je telefoonhoesje desinfecteren met alcohol kan ook goed werken. We raden aan om dat regelmatig te doen, maar probeer wel de hoeveelheid alcohol te beperken. Neem een spuitbusje met alcohol of gebruik een zacht, in alcohol gedrenkt doekje om het hoesje van je telefoon in te smeren.

Zodra het telefoonhoesje is schoongemaakt, gebruik je een schone, droge doek om de alcohol weer te verwijderen. Laat je hoesje vervolgens een uur drogen voordat je het weer om je telefoon doet.

Tandpasta en verfverdunner

Mochten de drie bovenstaande schoonmaaktips niet werken, dan zou je nog kunnen overwegen om een mengsel van tandpasta en verfverdunner te gebruiken. Smeer je smartphonehoesje eerst in met tandpasta en schrob het goed door. Spoel de tandpasta er weer af en gebruik een beetje verfverdunner. Opnieuw goed schrobben met een sponsje of staalborsteltje.

Verwijder ten slotte de verfverdunner met water. Zorg goed dat je alle resten verwijderd hebt, spoel nog een keer na en laat het hoesje weer een uur drogen.

Lees ook: