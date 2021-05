Waarom veel mannen een jongere partner kiezen? Seksuologe Rika Ponnet: “Een verlangen naar vrijheid en speelsheid”

Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: seksuologe Rika Ponnet (52) over leeftijdsverschillen in relaties. Want nu Sergio Herman (51) verliefd is op de 21 jaar jongere Chanel en Sean Dhondt (37) voor de 15 jaar jongere Maithé gaat, lijkt het wel alsof mannen steevast op ‘een groen blaadje’ vallen. “Mannen zien graag een vrouw die het meisjesachtige in zichzelf heeft bewaard. Maar dat geldt net zo goed voor vrouwen”, nuanceert Rika Ponnet.