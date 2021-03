Waarom uw stroom tot 200 euro meer kost dan in uw buurgemeente

Na opschud­ding in VS over mogelijk giftige vlooien­band: hoe bescherm je huisdieren het best nu het teken- en vlooiensei­zoen begonnen is?

23 maart De ook bij ons verkrijgbare Seresto-vlooienband ligt in de VS onder vuur omdat er honderden sterfgevallen van huisdieren aan toegeschreven worden. Wat zijn de gevaren en waar moet je op letten als je kat of hond doeltreffend én veilig tegen vlooien en teken wil beschermen? “Geef nooit een middel voor een kleine hond aan een kat”, is maar één van de gouden tips van prof. Mathias Devreese (UGent) voor het aanbrekende vlooien- en tekenseizoen.