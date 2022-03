Waarom rimpelen mijn vingers en tenen als ik in bad zit?

Vroeger dacht men dat wanneer je lang in het water vertoeft, dit in de buitenste laag van je huid terechtkomt, de huid doet opzwellen, en er zo rimpels ontstaan. Ondertussen is deze mythe al ontkracht door de wetenschap. Mensen met zenuwschade in hun vingers krijgen dit soort rimpels namelijk niet meer. Dat wijst erop dat ons zenuwstelsel verantwoordelijk is voor onze rimpelige handen en voeten.

Het is het vernauwen van bloedvaten onder onze huid dat de rimpels veroorzaakt. Een proces gecontroleerd door ons autonome zenuwstelsel dat ook verantwoordelijk is voor onze ademhaling en hartslag. Het treedt pas op als onze huid enkele minuten in contact is met water. Eén hypothese waarom ons lichaam zorgt voor deze rimpels is om ons meer grip te geven in een natte omgeving. De rimpels werken net zoals de groeven van onze autobanden. Ze voeren het water af waardoor er meer van de band het wegdek raakt en de grip verhoogt.