Waarom ril ik tijdens of na het plassen? “Het is een normale lichaamsfunctie en niets om je zorgen over te maken”

De waarheid: ook de wetenschap heeft er het raden naar. Tot nu toe zijn er nog geen wetenschappelijke publicaties met een concreet biologisch bewijs. Maar er bestaan wel twee hypotheses over waarom we rillen tijdens het plassen, gebaseerd op de link tussen onze blaas en zenuwstelsel.

Temperatuur uit balans

Het eerste idee is simpel en vertrekt van het ‘gezond verstand’: als we rillen betekent dat vaak dat we het koud hebben. Hypothese 1 stelt daarom dat de rilling het gevolg is van de combinatie van onze onderste regionen bloot te stellen aan de koele lucht en tegelijkertijd een warme vloeistof uit ons lichaam te verwijderen. Hierdoor is onze temperatuur lokaal niet meer in balans en overvalt ons zo’n onbedwingbare rilling.

Storing in zenuwstelsel

Klinkt logisch, maar veel wetenschappers hangen ook de andere verklaring aan. Hypothese 2 duidt ons zenuwstelsel aan als boosdoener. Het is namelijk ons autonome zenuwstelsel dat instaat voor het proces van urineren. Dat is het controlecentrum dat ook verantwoordelijk is voor zaken zoals onze ademhaling, spijsvertering, en bloeddruk. Een vreemde bijwerking van het plassen is dat ook onze bloeddruk daalt. Als reactie hierop komen stofjes vrij die we catecholamines noemen en die deze daling tegengaan. Om tegelijkertijd te kunnen plassen en de daling in bloeddruk te compenseren moeten verschillende onderdelen van ons autonoom zenuwstelsel op hetzelfde moment in werking treden. Af en toe, al weten we niet waarom, lijkt dit voor een storing te zorgen in het systeem waardoor we huiveren.

Quote Mannen staan vaak recht tijdens het plassen, wat de bloeddruk­da­ling zal versterken

Geen reden tot paniek

Dat de tweede hypothese zoveel bijval krijgt, heeft te maken met het feit dat het ook zou kunnen verklaren waarom mannen er vaker last van hebben dan vrouwen. Mannen staan vaak recht tijdens het plassen, wat de bloeddrukdaling zal versterken. Maar het is dus nog even wachten op de wetenschap voor een bewezen verklaring. Wat de oorzaak ook is, deze lichamelijke eigenaardigheid is geen reden tot ongerustheid. Het is een normale lichaamsfunctie en niets om je zorgen over te maken.

