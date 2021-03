Waarom niet de bitcoin, maar de blockchain ons leven zal veranderen: "Achteraf knoeien met gegevens wordt onmogelijk”

Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven 60.000 dollar

13 maart De bitcoin is voor het eerst tot boven de 60.000 dollar (50.200 euro) geklommen. Daarmee weet 's werelds bekendste digitale munt een eerder recordniveau van vorige maand te overtreffen. De bitcoin profiteert van optimisme onder beleggers over digitale valuta en toenemende interesse van professionele investeerders in cryptomunten.