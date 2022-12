Waarom moet je vaker plassen bij koud weer?

“Vooral na seksueel contact is het voor vrouwen extra belangrijk om zich te reinigen”: dit moet je weten over een blaasont­ste­king

Een blaasontsteking; soms is het wat gênant om te moeten opbiechten aan je omgeving. Nochtans is het een vaak voorkomende kwaal. Zo’n 3 tot 4 procent van de huisartsconsultaties in ons land gaat over urinewegproblemen en plasklachten. Maar hoe ernstig is zo’n infectie nog de dag van vandaag? Dr. Caroline Jamaer, uroloog bij de Kliniek voor urologie en werkzaam in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis, licht toe.

3 november