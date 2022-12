Waarom krijgen sommige mensen makkelijker blauwe plekken dan anderen?

Nu we weer massaal snotteren: helpt kippensoep tegen griep of verkoud­heid?

Wanneer je verkouden of grieperig bent, zijn alle middeltjes die je beter kunnen doen voelen welkom. Zoals kippensoep bijvoorbeeld: vaak wordt gezegd dat dit gerecht kan helpen om intens hoesten of snotteren tegen te gaan, maar is dat ook echt zo? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters scheidt de feiten van de fabels.

12 december