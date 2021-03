Waarom komt dat buikje pas na je 30ste en hoe krijg je het weg? Lieven Maesschalck geeft advies

“Afvallen draait niet alleen om wat je eet”: waarom is het zo moeilijk om gewicht te verliezen? En wat helpt wél?

4 maart In de hele wereld neemt obesitas dermate toe dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) het als een epidemie beschouwt. Ook in België gaat het niet de goede kant op: de helft van de Belgen lijdt aan overgewicht. Maar waarom krijgen meer mensen met overgewicht te maken en waarom lukt het niet om levenslang een gezond gewicht te houden? Voedingswetenschapper Hella Van Laer legt het uit op de Wereld Obesitas Dag en geeft advies om wél succesvol af te vallen. “Het is ontzettend belangrijk dat we de mechanismen achter ons eetgedrag kennen.”