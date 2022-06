Waarom komen kinderen vroeger in hun puberteit? Kinderarts bespreekt de risico’s en mogelijke oorzaken

“Niet iedereen moet maatje 36 hebben en er hetzelfde uitzien”: Sofie Dumont brengt met kookboek ‘Happy Moments’ ode aan feel good eten

Zes jaar lang voelde chef-kok Sofie Dumont er niets voor om met een nieuw boek tussen alle boeken over diëten en gezondheidsregels te staan. “Door corona ontdekten mensen weer hoe léuk koken en normaal eten kunnen zijn", vertelt ze. “Dat is de keuken waar ik voor sta.” In ‘Happy Moments’ verzamelt ze haalbare recepten boordevol smaak. We spraken met Sofie over haar eetvisie én delen vier exclusieve gerechten uit het boek.

31 mei