Waarom je moet opletten met ontslag ‘in onderling overleg’

OntslagBen je ontslagen, maar zie je ertegen op om tijdens je volgende sollicitatie te moeten vertellen dat je de laan bent uitgestuurd? Of heb je een nieuwe job op het oog en wil je zo snel mogelijk de switch maken? Dan zou je aan je werkgever kunnen vragen om je contract te beëindigen in onderling overleg. Maar denk eerst twee keer na, want het is niet zonder gevolgen. Jobat.be belicht waar je rekening mee moet houden.

Bescherming

Een contract van onbepaalde duur brengt een bepaalde mate van werkzekerheid met zich mee. Toch kan elke partij de arbeidsovereenkomst op elk moment beëindigen. Om werkgevers en werknemers in zo’n situatie te beschermen is de opzegtermijn in het leven geroepen. Als je wordt afgedankt heb je dankzij je opzeg de kans om een nieuwe job te zoeken voor je moet terugvallen op een uitkering. Besluit jij om op te stappen, dan kan je baas tijdens die wettelijk bepaalde periode vervanging zoeken terwijl jij nog even aan de slag blijft.

Ben je pas ontslagen? Of ben je van plan om ontslag te nemen? Bereken hier je opzegtermijn.

Ontslagvergoeding

Wil je werkgever liever niet dat je een opzeg presteert nadat je ontslagen bent of ontslag hebt genomen? Dan moet hij je een opzegvergoeding betalen. Die staat gelijk aan het loon dat je zou krijgen tijdens je opzegtermijn, inclusief eventuele voordelen. Alleen als er sprake is van een zware fout kan de samenwerking onmiddellijk worden stopgezet zonder verbrekingsvergoeding. Omdat dat alleen van toepassing is bij feiten als diefstal, fraude, agressie, pesterijen of seksuele intimidatie is ontslag op staande voet eerder uitzonderlijk.

Snel aan de slag

Hoewel de opzegtermijn in feite bestaat om je te helpen, kan het soms knap vervelend zijn om een lange opzeg te moeten presteren. Als je al een nieuwe job op het oog hebt, bijvoorbeeld. Ontslag met wederzijdse toestemming is dan een oplossing. Jij en je werkgever moeten dan onderling overeenkomen dat je geen opzegtermijn presteert, of een veel kortere, maar dat je ook geen opzegvergoeding ontvangt ter compensatie. Of dat je instemt met een kleinere vergoeding dan waar je eigenlijk recht op hebt. Eigenlijk maakt het niet uit wat jullie overeenkomen: zolang jullie het maar eens zijn. Je werkgever heeft dus ook het recht om hier niet op in te gaan.

Geen discussie

Komen jij en je werkgever tot een deal? Dan is het niet verplicht om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Een mondelinge overeenkomst is in principe voldoende. Toch is het aangewezen om de afspraken ook op papier te zetten en te ondertekenen, zodat er later geen discussie mogelijk is. Zo kunnen jullie zonder zorgen je eigen weg gaan.

Geen uitkering

Ook als je ontslagen wordt kan het verleidelijk zijn om aan te sturen op een ontslag in onderling overleg. Op je C4 staat namelijk vermeld welke partij het arbeidscontract heeft beëindigd. ‘Ontslag in onderling overleg’ oogt dan net iets mooier. Maar weet dat je in dat geval géén recht hebt op een uitkering (of dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat minstens eerst zal willen evalueren). Als je met wederzijdse toestemming bent ontslagen, ben je namelijk niet onvrijwillig werkloos. Maak dus alleen gebruik van deze optie als je al de zekerheid van een nieuw inkomen hebt.

Bang voor de gevolgen van je ontslag? Lees hier hoe je een ontslag uitlegt aan je volgende werkgever.

Lees meer op Jobat.be: