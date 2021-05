Waarom je ketelonderhoud best in de lente uitvoert

EnergieHeb jij je al gewaagd aan de lenteschoonmaak? En heb je dan ook je verwarmingsketel laten onderhouden? Nadat je verwarming maanden op volle toeren heeft gedraaid, doe je er goed aan die door een professional te laten nakijken. Bovendien is die onderhoudstaak wettelijk verplicht, resulteert ze in een lager energieverbruik én vermijd je een risico op CO-vergiftiging. Mijnenergie.be legt uit.

We associëren de lente meestal met de grote lenteschoonmaak en het verfraaien van de tuin. Het onderhoud van de verwarmingsketel spreekt op dat lijstje het minst tot de verbeelding. Toch doe je er goed aan je vakman in de lente te contacteren. Nu we er enkele koude maanden hebben opzitten, heeft je cv-ketel immers op volle toeren gedraaid, waardoor de kans op slijtage of defecten is toegenomen. Bovendien biedt de agenda van jouw loodgieter nu waarschijnlijk net iets meer ruimte dan in het najaar. Wie zijn ketelonderhoud pas in de late herfst aanvraagt, krijgt zijn verwarmingsketel misschien niet tijdig winterklaar.

Ketelonderhoud is verplicht

Het onderhoud van je cv-ketel is bovendien eigenlijk geen optie, maar een verplichting. Mazoutketels of centrale stooktoestellen op een vaste brandstof moeten elk jaar een onderhoud krijgen. Dat is in alle gewesten van toepassing. Voor gasketels geldt er in Vlaanderen en Brussel een tweejaarlijks onderhoudsverplichting. Wallonië legt een driejaarlijkse onderhoudsbeurt op.

Waarom is het verplicht om je verwarmingsketel te onderhouden?

Die verplichting is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Een slecht functionerende ketel zorgt in combinatie met een gebrekkige verluchting voor een verhoogd risico op CO-vergiftiging. CO is een zeer giftig gas dat je niet ruikt, ziet of proeft. Volgens het Antigifcentrum kende ons land in 2019 zo’n 820 geregistreerde slachtoffers van CO-intoxicatie, waarvan 29 met dodelijke gevolgen.

Regelmatig onderhoud betekent geld uitsparen

Maar een ketelonderhoud moet je uiteraard niet enkel omwille van die verplichting laten uitvoeren. Regelmatig onderhoud draagt bij tot een langere levensduur van de ketel. De ketel verbruikt bovendien minder energie en stoot minder CO2 uit. Daarnaast krik je ook het rendement van je ketel op, waardoor je bespaart op je energiekosten.

Nog meer besparen door te vergelijken

Wie zijn woning met aardgas verwarmt, bespaart daarnaast ook al snel honderden euro’s door zijn energiecontract actief met het marktaanbod te vergelijken. Nu de aardgasprijzen opnieuw een stijgende curve vertonen, blijkt die oefening nog lucratiever.

