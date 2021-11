Waarom je dat buikje en die ‘love handles’ maar niet weg krijgt: Lieven Maesschalck en zijn team geven advies over probleemzones

Lonen worden aangepast, hoe komt dat? En waarom is meer loon niet per se goed nieuws? Financieel expert Paul D’Hoore legt uit

De inflatie in België loopt verder op. In november nam ze toe tot 5,64 procent, na 4,16 procent in oktober. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil nog zo sterk steeg. Bedrijven moeten daarom de lonen automatisch indexeren. Meer geld op de bankrekening van de consument dus, maar dat is niet per se een goede zaak. Wat is er aan de hand? Financieel expert Paul D’Hoore legt uit.

14:17