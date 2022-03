Waarom is iedereen plots verkouden en wat kan je eraan doen? “Een verkoudheid heeft niet één oorzaak, meerdere virussen zijn de boosdoener”

We hebben allemaal wel eens last van een verkoudheid. Het is de meest voorkomende infectie bij de mens. Vaak associëren we een verkoudheid met het koude weer van de winter. Maar is dat wel zo? Want de lente is aangebroken en iedereen is plots aan het snotteren en niezen. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het uit.