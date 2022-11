Waarom is het nu zo mistig ’s ochtends? En waar komt dat fenomeen vandaan?

Mooi weer in de herfst en winter gaat vaak gepaard met een nevelige of mistige start van de dag. Eén van de meest kenmerkende weerfenomenen van deze periode. Maar hoe ontstaat mist precies?

Hoewel mist een weersverschijnsel is dat het hele jaar voorkomt, lijkt het toch vaker op te treden in de herfst en winter. Zo gebeurt het al wel eens dat je ‘s ochtend jouw deur opentrekt en amper een paar meter ver kan zien. Dat mist zich gemakkelijker vormt in de laatste maanden van het jaar, heeft een paar redenen. De eerste is dat de zon minder kracht heeft. Ook lengen de nachten en zakt de temperatuur na het donker weer feller. Combineer dit met een heldere hemel, een licht briesje en vochtige lucht en je hebt de ideale ingrediënten voor mist.

KIJK. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom er meer mist is in de herfst en in de winter.

Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is, raakt de lucht net boven de grond namelijk verzadigd met water. Om van de overtollige waterdamp af te raken maakt de atmosfeer gebruik van de minuscule stofdeeltjes die erin ronddwarrelen. Het water slaat hierop neer en in geen tijd zweven er talloze waterdruppeltjes rond in de lucht. Op dat moment spreken we nog niet van mist, maar van nevel. Voor mist moet je minder dan 1.000 meter ver kunnen zien. Is het zicht beperkt tot 200 meter, dan noemen we dat dichte mist. Heeft er zich mist gevormd, dan blijft ze langer hangen dan nevel. Doordat het de zon aan kracht ontbreekt duurt het immers langer tot de grijzigheid is weggebrand.

Voor degenen die hun dag liever zonnig starten, is er weliswaar goed nieuws. In de afgelopen vijftig jaar is het aantal dagen met mist en nevel in grote delen van Europa gehalveerd. Wetenschappers stelden een daling vast van één à twee procent per jaar. Dat is mede te danken aan een schonere lucht, waardoor er minder deeltjes rondzweven waarop mistdruppels zich kunnen vormen.

