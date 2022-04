Waarom is er soms een kring om de zon? En voorspelt die echt ‘water in de ton’?

De benaming voor zo'n ring die je wel eens rond de zon ziet is een halo. Je kan het natuurfenomeen vergelijken met een regenboog, alleen wordt het zonlicht hier niet gebroken door waterdruppels, maar door ijskristallen. Die zweven rond op 10 kilometer hoogte in de lucht en vormen daar dunne wolken, genaamd cirrostratus. Bij dit soort hoge bewolking lijkt het alsof er een witte filter over de hemel zit die alles wat vager maakt. De zeshoekige ijskristallen in de wolken buigen het zonlicht wanneer het binnenkomt en buitengaat in het kristal. Hierdoor maken de lichtstralen een hoek van 22° en nemen we een egaal witte kring rond de zon waar. Al kan hij soms ook een regenboogachtig patroon hebben.

Als we de volkswijsheden mogen geloven zou dit mooie fenomeen een voorbode zijn voor minder mooi weer. Niet alleen bij ons trouwens, maar ook in andere landen. Zo zeggen de Britten: ‘a halo around the sun or moon means rain or snow soon’. Er moet dus wel een grond van waarheid in schuilen. En jawel. De reden voor het ontstaan van de weerspreuk is dat deze hoge wolken en de kring rond de zon de komst van een naderend front aankondigen. Vaak volgt er dan binnen enkele uren regenachtig weer. Wees dus gewaarschuwd de volgende keer dat je zo’n halo ziet.