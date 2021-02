Waarom het ook ná uw pensioen interessant kan zijn om nog even van uw pensioenspaarpot af te blijven

Een pensioenspaarfonds is een fiscaal interessante manier om aan pensioensparen te doen. Het fonds belegt uw geld in aandelen en obligaties, wat idealiter zou moeten leiden tot een mooi langetermijnrendement. Pensioenspaarfondsen kunnen ‘defensief’, ‘neutraal’ en ‘dynamisch’ zijn. Hoe hoger de risicocategorie, hoe groter de invloed van de beursbewegingen op uw rendement, zowel in positieve als negatieve zin.

Kiezen op 65

U kunt in uw pensioenspaarfonds blijven storten tot het jaar dat u de leeftijd van 64 jaar bereikt. Maar, in tegenstelling tot een pensioenspaarverzekering, waar de uitbetaling op de eindvervaldag automatisch plaatsvindt, hoeft u het kapitaal op uw 65ste niét uit uw pensioenspaarfonds te halen. Een recente rondvraag van de krant De Tijd bij enkele grootbanken wees uit dat steeds meer pensioenspaarders er bewust voor kiezen om hun centen niet meteen te verzilveren.

Wanneer u dan best uw centen opvraagt? Dat hangt af van diverse factoren.

Uw financiële situatie op het moment van uw pensionering speelt natuurlijk een belangrijke rol. Als u die centen op dat moment broodnodig hebt, dan is het logisch dat u ze meteen opvraagt.

Beursdynamiek volgen

Maar stel dat er minder haast of nood is, dan houdt u beter rekening met de koersbewegingen op de beurzen. Het rendement van pensioenspaarfondsen evolueert namelijk mee met de aandelen en obligaties die erin zitten. In volle coronacrisis ging de waarde van bijna alle pensioenspaarfondsen in vrije val. Wie toen uitstapte, zag een mooi deel van zijn rendement in rook opgaan. U deed er in dat geval dus beter aan om het koersherstel af te wachten. Ondertussen zijn de sterke waardedalingen uit het voorjaar van 2020 in de meeste gevallen weggewerkt.

Jaarrendement van 5%

Is het dan nu geen goed moment om uw pensioenkapitaal op te vragen? Het blijft zeker in de huidige volatiele tijden op de beurs koffiedik kijken. Wat wel vaststaat, is dat pensioenspaarfondsen de voorbije jaren op en neer gingen, maar over het algemeen wel mooie resultaten hebben neergezet. Het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de afgelopen 10 jaar bedraagt voor de meeste neutrale fondsen al snel 5%.

Switchen tussen fondsen

Een interessante tip: als u de pensioenleeftijd nadert en tot nu toe in een dynamisch fonds zat, stapt u beter over naar een neutraal of defensief fonds. U vergroot dan de hoeveelheid obligaties binnen uw pensioenspaarfonds en zet minder in op risicovollere aandelen. Op die manier is het rendement van uw pensioensparen ook minder onderhevig aan schommelingen in de beurskoersen. En nog dit: een pensioenspaarfonds komt niet in de nalatenschap terecht. U ontvangt als erfgenaam de waarde op het moment van het overlijden van de spaarder, maar dat is dus niet noodzakelijk op een moment waarop de beurzen floreren.

