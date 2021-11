Waarom hebben mannen een prostaat en hoe draag je er best zorg voor? “Bij 40 procent kan het mislopen”

"Een vasectomie is in 20 minuten klaar": uroloog geeft inzicht in (toekomsti­ge) anticoncep­tie­mid­de­len voor mannen

Al zo’n vijftig jaar horen we dat de befaamde mannenpil ‘bijna op de markt’ is. En we zijn er bijna, maar nog steeds niet helemaal… Al zitten er intussen ook andere interessante dingen in de pijplijn, zoals hormonale gels en penisstickers. Prof. Piet Hoebeke, uroloog aan UZ Gent, schetst de stand van zaken rond anticonceptie voor mannen.

