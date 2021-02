Waarom de merknaam van je smartphone er minder toedoet dan je denkt

Hier is misschien een cijfer waarvan je even schrikt: in de wereldwijde verkoop van smartphones – 1,35 miljard stuks in 2020 – vertegenwoordigen topmerken Samsung, Apple en Huawei minder dan 47 procent. Meer dan de helft van al wie het afgelopen jaar een smartphone heeft gekocht, heeft er dus een van Xiaomi, Oppo, Nokia, Google, Doro, Sony of een ander merk. De perceptie dat de drie topmerken alomtegenwoordig zijn, een indruk die je misschien wel krijgt door de stevige marketing die ze voeren en hun prominente plaats in het fysieke of digitale winkelrek, klopt niet helemaal met wat er precies in gebruikers hun broekzak of tas zit.