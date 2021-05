Waaraan spendeer jij je vakantiegeld? Deze toestellen zijn een goede koop

Is jouw vakantiegeld al gestort? Voorlopig blijft reizen naar het buitenland spannend, dus je kan die extra centen ook in een nieuwe gadget, gsm of televisie steken. Wij gingen op zoek naar enkele degelijke toestellen die je geld zeker waard zijn.

Xiaomi Redmi Note 5G

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 5G © rv

De Redmi Note 5G van Xiaomi is een 5G-telefoon met krachtige chip die ondanks zijn hardware nog best betaalbaar is. Het 6,5 inch-scherm kan met 90 beeldjes per seconde verversen, wat zorgt voor vloeiender ogende apps en games. Met behulp van AdaptiveSync wordt de schermverversing dynamisch aangepast, zodat je accu zoveel mogelijk wordt bespaard. Urenlang series bingen is daardoor geen probleem. De gebruikte 5.000mAh-accu is fors en kan met een 18 watt-lader snel worden volgepompt. Op cameragebied doet de Redmi Note 5G het ook prima, met een hoofdcamera van 48 megapixel, een 2 megapixel-macrocamera en een 2 megapixel-dieptesensor.

Philips UV-C Tafellamp

Volledig scherm Philips UV-C Tafellamp © rv

We zijn door de coronapandemie allemaal een stuk voorzichtiger geworden als het gaat om ziekteverwekkers. Een handige gadget daarvoor is deze Philips UV-C-tafellamp, die met UV-verlichting alle bacteriën in de nabije omgeving onschadelijk maakt. Volgens fabrikant Signify werkt de lamp tegen 99 procent van alle virussen, bacteriën en schimmels. De ingebouwde timer zorgt dat hij automatisch aan springt zodra iemand in de buurt is, zodat hij alleen actief is op relevante momenten. De instelbare timer bepaalt daarna hoe lang de lamp blijft branden.

FRITZ!Box 6850 LTE

Volledig scherm FRITZ!Box 6850 LTE © rv

Met de FRITZ!Box 6850 LTE maak je een draadloos netwerk dat gewoon met een simkaartje werkt, zodat je jouw mobiele abonnement met allerlei apparaten tegelijk kunt gebruiken. Handig voor als je bijvoorbeeld je kinderen internettoegang wil geven op de camping, zonder ze meteen een eigen abonnement te geven. De 6850 LTE kan zelfs het centrale punt van een heus meshnetwerk zijn, waarbij je meerdere apparaten verspreid kunt plaatsen om één giganetwerk te maken. Dan gebruik je extra apparaten die het bedrijf ook verkoopt. Straks heb je in je vakantiehuisje nog beter internet dan thuis.

MSI PRO MP271QP

Volledig scherm MSI PRO MP271QP © rv

De MSI PRO MP271QP is een prima scherm om op te gamen, maar ook voor andere dagelijkse bezigheden. Speciale anti-flicker-technologie zorgt ervoor dat het beeld constant rustig en stabiel blijft, zodat je minder snel vermoeide en droge ogen krijgt. Een speciaal filter kan blauw licht wegwerken, zodat je ogen meer rust hebben. Ook een leuke bijkomstigheid: je kunt het beeld een kwartslag draaien, zodat het de verhoudingen van een groot stuk papier heeft. En dat maakt programmeren of het bezoeken van websites toch weer een andere ervaring.

devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit

Volledig scherm devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit © rv

Er is vandaag de dag weinig zo vervelend als slechte wifi. Je wil niet die ene collega zijn die met haperend beeld in een videovergadering zit, of minutenlang zitten wachten terwijl je Netflix-aflevering op een lage resolutie doorbuffert. Om nog maar te zwijgen over connectieproblemen tijdens een potje Fortnite. Dan biedt de Magic 2-kit van devolo wellicht uitkomst. Door deze powerline-adapters in stopcontacten verspreid door het huis te steken, versterk je het signaal. En kun je ineens ook op die afgelegen zolder werken of gamen.

Slimme WiZ LED Lamp

Volledig scherm Slimme WiZ LED Lamp © rv

Slimme verlichting hoeft helemaal niet meer zo duur te zijn. De slimme LED-lampen van WiZ heb je voor rond de 15 euro, en werken net als de meeste dure varianten. Ze zijn te bedienen via wifi, je mobiele datanetwerk of een bijbehorende infraroodafstandsbediening. Het licht kan gewoon wit zijn, maar je hebt ook de keuze uit allerlei verschillende kleuren. De E27-fitting is precies de maat van de meest gangbare lampen in huis, terwijl je met 60 watt meer dan genoeg van je ruimte kunt verlichten.

Logitech MX Anywhere 3

Volledig scherm Logitech MX Anywhere 3 © rv

Het zit al in de naam: de MX Anywhere is een muis die je overal mee naartoe kunt nemen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de speciale sensor, waardoor hij op ieder ondervlak te gebruiken is. Zelfs een glazen tafel. Een strak, ergonomisch ontwerp zorgt ervoor dat hij niet misstaat op een koffietafeltje ergens in de stad. Daarnaast heeft hij een speciaal, magnetisch scrollwiel waardoor je met buitengewone precisie kunt scrollen. Is ie leeg? Dan heb je hem met een snellader in een minuutje vol genoeg om weer drie uur te vegen en klikken. Bekijk de Logitech MX Anywhere 3 hier.

Samsung Portable SSD T7

Volledig scherm Samsung Portable SSD T7 © rv

Deze portable SSD heeft een schrijfsnelheid tot een gigabyte per seconde, zodat je met de juiste usb-poorten razendsnel je video’s of andere grote bestanden kunt wegzetten. Hem in een tas meenemen kan ook prima door de schokbestendige behuizing, en hardware-encryptie zorgt dat je gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Bekijk de Samsung Portable SSD T7 hier.

Slide

Volledig scherm Slide © rv

Wie denkt dat slimme gordijnen ontzettend duur zijn, heeft het mis. Het Nederlandse Innovation in Motion verkoopt op het moment zijn compacte motor Slide, die je aan je bestaande gordijnrail kunt bevestigen. Eenmaal bevestigd kun je vervolgens bijvoorbeeld je Google Assistent gebruiken om met een stemcommando de kamer te verduisteren, of een geautomatiseerd proces instellen zodat bij zonsondergang alles automatisch weer dicht schuift. Wil je toch nog eens met de hand de boel bedienen? Dan hoef je het gordijn slechts een klein trekje te geven

Philips 28" 4K IPS monitor

Volledig scherm Philips 28" 4K IPS monitor © rv

Scherper vind je ze zelden: dit 28 inch-scherm heeft maar liefst een 4K-resolutie, waardoor er bijna geen kartelrandje meer te zien is tijdens het gamen. De verstelbare voet zorgt ervoor dat je hem ook in een ergonomische houding kunt plaatsen, waardoor hij ook geschikt is voor het vele thuiswerken in deze coronapandemie. Daarnaast zorgt de USB-hub achterop ervoor dat je allerlei apparaten zonder gedoe op een weggezette laptop kunt aansluiten, met hoge overdrachtssnelheden dankzij USB 3.2. Bekijk de Philips 28" 4K IPS monitor hier.

