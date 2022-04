Waar komt die zeebries vandaan? “Hoe groter het temperatuurverschil tussen de zee en het vasteland, hoe sterker de bries”

De afgelopen weken viel het woord ‘zeebries’ al regelmatig in de weerberichten. Maar wat is dit weerfenomeen precies? En waarom is het op het ene moment een graag geziene gast en op het andere een ongewenste indringer? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit: “

Zoals de naam al doet vermoeden is de zeebries of zeewind een weerfenomeen dat zich vooral voordoet in de kustregio. Al reikt hij soms ook enkele tientallen kilometers ver tot in het binnenland. Een zeebries ontstaat door het verschil in temperatuur tussen de koude zee en het warme vasteland. Doordat de lucht sneller opwarmt boven land daalt de luchtdruk er. Het resultaat is een drukverschil tussen land en zee. Om het evenwicht terug te herstellen zal de hogere druk boven het water de koele zeelucht landinwaarts doen stromen.

Hoe groter het temperatuurverschil, hoe sterker de zeebries. Daarom valt een zeewind meestal pas in aan het eind van de middag, om in de avond weer te verdwijnen. Een zeebries zal over het algemeen ook maar opsteken als het verschil 8 graden of meer is. Dat verklaart waarom je de term vaker in de lente hoort. Het zeewater is dan nauwelijks bekomen van de winter, terwijl de maxima soms al richting de 20 °C durven klimmen. Tegen het einde van de zomer is de zee bijgebeend en bedraagt het verschil nauwelijks 5 °C. Dan is er geen sprake meer van koele zeewind, en kan je volop genieten van zomerse temperaturen aan de kust.

Ook de windsterkte is een belangrijke factor. Hoe harder die uit het binnenland waait, hoe moeilijker de zeebries het krijgt. Een windkracht van 4 Beaufort of hoger is al voldoende om de zeebries te tackelen. Een matige wind uit het oosten of zuiden, windrichtingen die vaak horen bij zonnig warm weer, kan dus al snel roet in het eten van de zeebries gooien.

In de zomer is de zeebries met andere woorden mild, en hebben kustgangers en -bewoners er zelfs genot van. In de lente is de verkoelende zeebries echter minder welkom. Hij zorgt er dan voor dat de kustregio de zomerse maxima vaak misloopt. Het kan dan in het binnenland 25 °C zijn, terwijl het aan de kust amper 10 °C is. Daarnaast kan de koude vochtige lucht ook tot de vorming van mist of laaghangende bewolking leiden. Dit type mist noemt men ook wel eens zeevlam of zeemist. Die betekent direct het einde van een zonnige dag. En als je echt pech hebt, botst de koele zeelucht tegen de warme landlucht aan, met onweer op zo'n 20 km landinwaarts tot gevolg. Al komt dat meestal maar één keer om de 10 jaar voor.

