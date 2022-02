Waar komt die stroomstoot vandaan als je jouw elleboog stoot?

Onze weten­schaps­ex­pert vertelt je alles wat je moet weten over de nieuwe BA.2-ver­sie van omikron

We zijn nog niet verlost van de omikronvariant en er duikt al een nieuwe versie op. Dit keer is subtype BA.2 de boosdoener. De huidige omikronvariant (BA.1) kwam vanuit Zuid-Afrika en bleek besmettelijker te zijn. Dan is het natuurlijk maar de vraag of dat ook zo is bij de BA.2-versie. Volgens onze wetenschapsexpert Martijn Peters is het nog te vroeg om dat te zeggen. “BA.2 heeft wel een evolutionair voordeel op BA.1. Anders zou BA.2 de bovenhand niet kunnen nemen. BA.2 is dus besmettelijker of hij kan ons immuunsysteem beter omzeilen.”

25 januari