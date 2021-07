Waar is een stoelgangtransplantatie goed voor? Experten geven advies: “Waag je zeker niet aan DIY-gedoe”

Zoals ‘feces’ een mooier woord voor ‘kak’ is, is fecal microbiota transplantation (FMT) een chiquer klinkend synoniem voor het overbrengen van darmbacteriën van een gezonde donor naar een zieke ontvanger – ook wel stoelgangtransplantatie genoemd. België leerde de procedure voor het eerst kennen in 2012. In dat jaar kreeg maag-darmspecialist prof. dr. Danny De Looze een man over de vloer die al maanden met hardnekkige diarree kampte. De oorzaak was een Clostridium difficile-infectie die zich maar niet liet verjagen door de conventionele behandelmethodes. Dat zette de dokter ertoe aan om iets te proberen waarover hij in buitenlandse studies gelezen had: fecale transplantatie. De dochter van de man toonde zich bereid om een staal af te staan, dat in het labo bewerkt werd en vervolgens via een flexibele sonde ingespoten werd bij de patiënt. Met dit laatste redmiddel werd een spectaculair resultaat geboekt: na amper één dag was de patiënt al genezen.