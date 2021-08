Werkplek Brandweer­vrouw en ‘vroedman’ ontkrach­ten de clichés: “Vooral je karakter bepaalt of je hier op je plaats bent”

7 augustus Hoe gelijk mannen en vrouwen en de kansen die ze krijgen/verdienen ook mogen zijn, in de praktijk blijken sommige beroepen bitter weinig divers wat betreft de aanwezigheid van beide geslachten. Volgens onderzoek van de FOD Economie is vroedvrouw het minst mannelijke beroep: 99% van de beoefenaars is vrouw. Het omgekeerde is waar voor heel wat bouwberoepen en brandweerlui, waar 99% van de professionelen mannen zijn. Jobat.be laat een uitzonderlijke man en vrouw aan het woord.