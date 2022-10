WAANZINNIGE WONING. In dit uitschuif- én verplaatsbaar huis slaap je onder de blote hemel

We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een uitschuif- én verplaatsbaar huis.

Onze noorderbuur Caspar Schols zocht al langer naar manieren om dichter bij de natuur te leven. Een eerste try-out was het bijgebouw dat hij voor zijn moeder ontwierp. Dat kreeg zoveel internationale bijval dat hij er voort op borduurde en zo uiteindelijk tot ANNA kwam. Het is een moderne chalet die uit een bouwpakket bestaat dat je in een paar dagen zelf in elkaar kunt steken én weer kunt afbreken. Je zet ANNA om het even waar neer – als dit toegelaten is - want een funderingsplaat heb je niet nodig.

Volledig scherm . © Tonu Tunnel

Kies dus een idyllisch plekje uit en geniet van de omgeving. De cabin is zo ontworpen dat de beleving maximaal is. Ze bestaat uit twee schillen die op rails staan: een buitenste om het geheel af te sluiten en een binnenste met houten frames waarin ramen zitten. Beide kun je aan de kant schuiven tot er op een bepaald moment geen grens meer is tussen binnen en buiten.

Voor de bouw zijn alleen maar natuurlijke materialen gebruikt, zoals larikshout, berkenmultiplex en houtwol. Naast de ANNA Stay om te logeren is er ook een ANNA Meet om vergaderingen of andere events te organiseren, zoals een yogasessie. Je hebt ook de keuze uit een on-gridversie en een off-grid die voorzien is van een houtvuur, zonnepanelen en een waterzuiveringssysteem.

De chalet van acht tot twaalf meter lang – afhankelijk van de positie op de rails – en 4,3 meter breed komt wellicht later dit jaar op de markt en zal vermoedelijk gelanceerd worden aan een vanafprijs van 169.000 euro. Je kan wel al ervaren hoe het is om er te verblijven, want in het Nederlandse natuurpark Holenberg staan er enkele opgesteld. Klik hier voor meer info.

