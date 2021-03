Vrouwelijke auteurs in de spotlight: 6 must-reads met vrouwen in de hoofdrol

Zoals ieder jaar vieren we op 8 maart Internationale Vrouwendag. De strijd voor vrouwenrechten wereldwijd dwingt het nieuws omtrent de laatste coronacijfers dan even te wijken. De dag staat in het teken van vrouwelijke solidariteit en ook wij springen graag op de kar. Schuif die Houellebecqs en Hemingways alvast wat opzij: deze recente boeken van vrouwelijke auteurs verdienen een plek in je boekenkast.

Misdaadkoningin

Mag het voor jou gerust wat grimmiger, duik dan in de boeken van Karin Slaughter. Deze Amerikaanse schrijfster draagt niet voor niets de bijnaam ‘Queen of Crime’. Dat heeft gelukkig niets van doen met haar achternaam, maar slechts met haar ontzagwekkende oeuvre misdaadromans dat bestsellerlijsten over de hele wereld bestormt. Slaughter debuteerde in 2001 met Nachtschade en rijgt sindsdien de bloedstollende thrillers aaneen. Verslind je haar boeken liefst met meerdere tegelijk, is er nu een voordelig boekenpakket. Dit bundelt de toppers Triptiek, Versplinterd, Genesis, Verbroken en Verborgen.

Volledig scherm Karin Slaughter boekenpakket © rv

Vrouwen anno 1878

Een aangrijpend verhaal over moederschap, huwelijk en vrouwen die elkaar door dik en dun steunen schreef Ursula Hegi met De beschermheilige van de zwangere meisjes. Drie jonge vrouwen in een tehuis voor ongehuwde moeders zijn slachtoffer van een ramp, waarbij een van hen haar kinderen verliest. Met deze historische roman maakt Hegi na bijna tien jaar een welkome comeback in de literaire wereld.

Volledig scherm De beschermheilige van de zwangere meisjes © rv

Bijbel voor Bourgondiërs

Wil je alles te weten komen over wijn, is 365 wijnen die je geproefd moet hebben je nieuwe bijbel. Achter dit boek schuilt niemand minder dan sommelier Sepideh Sedaghatnia. Ze introduceert voor iedere dag van het jaar één klassewijn en leert je niet enkel proeven, maar geeft ook een hoop weetjes en een vleugje geschiedenis mee. Mag er een hapje bij? In 69 food & wine affairs onthult Sepideh hoe je je favoriete wijnen combineert met eten. Teruggrijpend naar haar Iraanse wortels laat ze je kennismaken met de keuken van het Midden-Oosten. De 69 wereldwijnen gaan een tongstrelend huwelijk aan met meer dan 30 Perzisch geïnspireerde recepten.

Volledig scherm 69 food & wine affairs © rv

Zweeds & zonnig

Een stevige portie girl power voorziet ook Åsa Hellberg in haar nieuwste boek Welkom bij hotel Flanagans. In de hoofdrol schitteren de vrouwen die dit notoire, Londense toeristenverblijf runnen. Linda Lansing staat aan het hoofd maar krijgt als alleenstaande carrièrevrouw flink wat tegenwind. Ondanks de storm aan emoties en de riante dosis drama, wraak en bedrog out het boek zich als een ware feelgoodroman. Geen nordic noir voor de Zweedse Hellberg, haar romans sla je dicht met een lach op je gezicht.

Volledig scherm Welkom bij hotel Flanagans © rv

Vechten tegen verslaving

In eigen land loopt Hannelore Bedert mee in de culturele opmars van straffe madammen. Met Lam verried de zangeres haar schrijftalent en veroverde meteen de publieksprijs van De Bronzen Uil. Haar jongste novelle Bruna is de bevestiging van dit tweeledig vakmanschap. Bedert portretteert de getraumatiseerde psychologieprofessor Laure die zich verliest in een drankverslaving. Tot ze de eigenzinnige tiener Bruna ontmoet. Het meisje doet haar op slag ontnuchteren.

Volledig scherm Bruna © rv

Moeders en dochters

Avni Doshi wist The Booker Prize 2020 net niet weg te kapen (die eer ging naar Douglas Stuart) maar dat maakt haar debuutroman niet minder opmerkelijk. Girl in White Cotton prijkt op de shortlist van deze belangrijkste Engelstalige literatuurprijs en kreeg zopas een Nederlandse vertaling. In Verbrande suiker ontleedt de Amerikaanse schrijfster met Indische roots een complexe moeder-dochterrelatie. Tara leidde een losbandig leven en keek nauwelijks naar haar dochter Antara om. Plots zijn de rollen omgekeerd: Tara lijdt aan beginnende Alzheimer en nu moet Antara voor haar zorgen. Het kostte Avni Doshi zeven jaar om het boek te schrijven. Het uitlezen van deze meeslepende én humoristische roman doe je in één ademtocht.

Volledig scherm Girl in White Cotton © rv

