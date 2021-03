“Vries verse vis uit supermarkt nooit in”: professor voedselveiligheid leert je voeding optimaal te bewaren

Wie vaak kookt, weet hoe handig een diepvries kan zijn om restjes te bewaren of enkele must-haves te stockeren. Maar wat mag je nu juist wel en niet in de diepvries bewaren? En hoelang mag je vlees invriezen? Of vis? Professor Chemische Voedselveiligheid en -kwaliteit Bruno De Meulenaer (UGent) geeft advies. “ Thuis kan je niet alles even veilig invriezen en kwaliteitsvol bewaren als in de supermarkt.”