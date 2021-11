Vraag naar bouwgronden is sterk gestegen en prijzen zijn gevolgd: in één provincie is grond een derde duurder

Opvallende trend op de vastgoedmarkt: afgelopen zomer werden beduidend meer bouwgronden verkocht in vergelijking met voor corona. Het aantal transacties steeg met 30,5 procent. De prijzen zelf zitten ook in de lift. Die namen in Vlaanderen in vijf jaar tijd toe met 18,4 procent. In één provincie werd een vierkante meter grond zelfs 35,2 procent duurder. Dat blijkt uit de cijfers van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De drang naar meer vrijheid die sinds de coronapandemie nadrukkelijk aanwezig is, uit zich ook op de immomarkt. In vergelijking met 2019 werden in het derde kwartaal van dit jaar slechts 7,3 procent meer huizen verkocht, terwijl het aantal verkochte bouwgronden met 30,5 procent de hoogte inging. Mensen willen, meer dan vroeger, liever zelf een huis bouwen dan dat ze een bestaande woning moeten aanpassen.

Nieuwbouw naar wens

Het is natuurlijk eenvoudiger om een nieuwbouw naar wens en coronaproof te bouwen, inclusief thuiswerkplek of extra functionele kamer. Bovendien voldoet een huis dat vanaf nul wordt opgetrokken meteen aan de strengere energienormen en zit je er voor jaren goed. Dat zijn troeven om later bij een eventuele verkoop uit te spelen.

Door de stijgende populariteit en ook door de groeiende schaarste, gaan de prijzen van bouwgronden flink omhoog. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Daar waar het Vlaamse gemiddelde vijf jaar geleden nog 261 euro/m² bedroeg, is dat vandaag al 309 euro/m², ofwel een stijging van 18,4 procent.

Uitschieter

Vlaams-Brabant is de grootste uitschieter. Daar betaal je vandaag 35,2 procent meer voor een vierkante meter dan in 2017, ofwel 338 euro in vergelijking met 250 euro. Ook in Oost-Vlaanderen gaat het hard met een toename van 265 euro naar 334 euro/m² (+19,3 procent).

West-Vlaanderen blijft de duurste provincie onder invloed van de populaire kustregio. Een vierkante meter grond werd daar in vijf jaar tijd 44 euro duurder (+13,3 procent) en kost nu gemiddeld 376 euro. Antwerpen kent procentueel een vergelijkbare groei (+12,5 procent), daar betaal je nu 307 euro/m². Limburg blijft de goedkoopste provincie met een stijging van 164 naar 174 euro/m². (+6,1 procent)

Het contrast met Wallonië is groot, want de bouwgrond kost er gemiddeld 94 euro/m² (+2,2 procent). Tot slot kende Brussel een toename van 199 euro naar 227 euro/m² (+14,1 procent)

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Herbekijk ook: Notaris getuigt over drukte sinds daling registratierechten