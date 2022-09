Voorin of vanachter op de achtbaan? Hier moet je gaan zitten voor de grootste kick

Een dagje pretpark is perfect om even te ontspannen tijdens deze drukke septembermaand. Een rit op de achtbaan is daarbij een must. Maar waar moet je precies gaan zitten om de grootste kick te krijgen? En kan je er ook echt gewichtsloosheid op ervaren? Wij vroegen het aan wetenschapsexpert Martijn Peters . “Het draait allemaal om de G-kracht.”

Met een snelheid van 100 kilometer per uur meegevoerd worden langs scherpe bochten en loopings. Voor pretparkliefhebbers geeft het een echte kick. “Die sensaties krijg je vooral mee door de plotse veranderingen van de G-kracht”, vertelt Martijn. “Dat is de kracht of versnelling die je ­lichaam ondervindt tijdens het ritje. Bij 1 g spreken we over de versnelling die we voelen als gevolg van de zwaartekracht. Die ervaar je bijvoorbeeld iedere dag op je sofa.”

Maar in de achtbaan verschillen die G-krachten wel wat van je sofa. Daarvoor gebruiken pretparken vaak steile hellingen of loopings. Wanneer je na zo’n helling door een dal raast neemt de G-kracht toe. Hierdoor heb je het gevoel alsof je hele lichaam in je zitje wordt geduwd. Bij de snelste achtbaan van België, de Kondaa in Walibi, is dat tot zo’n 4,5 g. Je voelt je op dat moment 4,5 keer zwaarder dan normaal.

Quote Wanneer het laatste karretje over de bult beweegt, heeft de zwaarte­kracht de eerste auto al een flink stuk versneld. Martijn Peters

“Als de achtbaan over een top rijdt, daalt die G-kracht naar tussen de 0 g en 1 g”, vertelt Martijn. Dit zorgt voor kriebels in de buik. Er werkt op dat moment een stuk minder kracht in op je maag, waardoor je dat unieke zinkende gevoel krijgt. Je hele lichaam is op dat moment even gewichtloos. Bovendien worden in een achtbaan al deze sensaties aangevuld met allerlei visuele signalen. Denk aan plotse bochten of dalen. Ook die zijn erg belangrijk, want zo krijg je nog meer het gevoel dat je met oncontroleerbare snelheden langs het parcours schiet.”

Waar zit je het best?

Maar wat is nu de ultieme plek om een zo groot mogelijke kick te krijgen? “Alle karretjes rijden over dezelfde sporen, dus de zwaartekracht versnelt en vertraagt op ongeveer dezelfde punten. Maar naast het voelen van de zwaartekracht, wordt elke wagen ook getrokken of geduwd door de andere wagentjes die ermee verbonden zijn. En die extra kracht, die maakt het verschil.”

Samengevat, als het eerste karretje van de helling afraast, zal die het tweede karretje meetrekken. Het tweede karretje zal op zijn beurt, het derde doen versnellen. Op deze manier worden alle achterste wagens versneld door de beweging van het eerste karretje. Tegen de tijd dat de laatste wagen over de bult beweegt, heeft de zwaartekracht de eerste al een flink stuk versneld. Daardoor zal het achterste karretje een hogere versnelling hebben op de top van de heuvel dan het eerste. Deze verhoogde kracht zweept de laatste wagen over de top en duwt de inzittenden kort omhoog zodat ze bijna uit hun stoel vliegen. En voor veel mensen is dit daarom de beste plek in een rollercoaster.”

Maar je kan het parcours zelf dan wel niet zo goed zien. “Hier heb je dus niet hetzelfde gevoel van snelheid en gevaar. Kortom: wil je gewichtloosheid ervaren? Ga dan naar achteren. Wil je het beste zicht op de actie? Schuif dan door naar de voorkant.”

