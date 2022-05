‘Voorbruinen’ onder de zonnebank of toch maar die zelfbruiner? Dermatoloog geeft advies voor een zongebruind kleurtje

"Een week all-inclusive Turkije vanaf 349 euro": dit zijn de aantrekke­lijkst geprijsde zonbestem­min­gen van het moment

Nooit makkelijk voor een reiziger: boek je nú je zomervakantie, of wacht je op last minutes? Dit jaar is de vraag door de fikse prijsstijging van goederen en diensten pertinenter dan ooit. Een kleine rondvraag leert dat je door het kiezen voor een goedkope bestemming opvallend goed geprijsde deals in de wacht kunt slepen. Onze reisexpert Johan Lambrechts scande de markt op zoek naar aanbiedingen.

26 maart