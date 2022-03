“Vooral lichaamsgewicht, maar ook zware sporten veroorzaken meer slijtage van kraakbeen in de knie”: expert bespreekt de nieuwste oplossingen

“Hoe ouder je wordt, hoe minder goed je evenwicht. Daardoor kun je makkelij­ker vallen”: Met deze oefeningen van Lieven Maesschal­ck blijf je in balans

Een ongelukkige val of een botsing kan een breuk of spierscheuring veroorzaken, en dat kan je helaas niet altijd voorkomen. Maar zeker voor ouderen hebben sport en oefeningen om een goed evenwicht te behouden wél hun nut. Topkinesist Lieven Maesschalck geeft meer uitleg over trauma’s en toont vier oefeningen die je helpen om in balans te blijven.

4 november