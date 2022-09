“Voor velen is het verkeer een grotere stressplek dan het werk”: 3 oefeningen om te ontspannen in de auto

“De grootste valkuil is rondlopen met honger”: Pascale Naessens deelt gezonde recepten en adviezen

‘Na de vakantie begin ik met gezond eten.’ Wie denkt dat Pascale Naessens in haar nieuwe boek, deel 2 van ‘Ik eet zo graag’, als doel heeft om komaf te maken met jouw vakantiekilo’s, is eraan voor de moeite: “Helaas werkt zo’n mindset niet. In doelen denken heeft net het omgekeerde effect. Jezelf wijsmaken dat je gelukkiger zal zijn als je twee kilo minder weegt, is zinloos. Alleen al van het idee dat het moet, word ik zelf ongelukkig”, zegt de auteur.

