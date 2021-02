Voor sommige mensen wordt de energiefactuur weer iets duurder

Tariefverhoging van 11 euro

Een recente tariefverhoging situeert zich binnen de federale ‘toeslag offshore’, een tariefonderdeel binnen de openbare dienstverplichtingen, met als doel de financiering van groenestroomcertificaten. Voor 2021 bedraagt de ‘toeslag offshore’ 11,7 euro/MWh. Dat is bijna een derde meer dan het tarief van 9 euro van vorig jaar. Bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh betekent dat inclusief 21% btw een tariefverhoging van ongeveer 11 euro per gezin. Opmerkelijk is dat die tariefcomponent in 2017 slechts 4,7 euro/MWh bedroeg. De ‘toeslag offshore steeg op vier jaar tijd dus met bijna 150%.

Energiefactuur stiekem binnengeslopen

Volgens de federale energieregulator CREG is de prijsverhoging het gevolg van een verhoging van de geïnstalleerde offshore windmolenparkcapaciteit. “In 2020 zijn de parken van NW2, Seastar en Mermaid gebouwd: een extra capaciteit van 706 MW. Ze produceren in 2021 voor het eerst een volledig jaar”, luidt het. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (NV-A) hekelde eerder al dat die tariefverhoging op stiekeme wijze op de energiefactuur is binnengeslopen. Haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) beschouwt die kritiek in De Morgen als onterecht en wijst erop dat de beslissing al door de vorige regering, mét N-VA, is genomen.