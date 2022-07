Voor je vertrekt: vernieuw snel je covidcertificaten!

Zoals onze reisexpert Johan Lambrechts al aanstipte, zijn de coronavoorschriften in de meeste vakantielanden behoorlijk versoepeld, maar kan je hier en daar toch tegen beperkingen aanlopen. Zo is in Frankrijk in ziekenhuizen de Pass Sanitaire verplicht. Hopelijk kan je de Franse ziekenhuizen vermijden, maar als jij of een gezinslid toch een beroep moeten doen op medische zorgen, is het vernieuwen van dat coronabewijs wel het laatste waar je je druk over wil maken.