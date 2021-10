“Voor iets meer dan 10 euro heb je al een goed exemplaar”: onze tuinexperte test zeven snoeischaren

Onkruidver­del­ger, wegbranden of -krabben? Zo kun je het beste onkruid in je tuin verwijde­ren

26 maart Sinds glyfosaat (Roundup) verbannen is, bestaat er geen afdoend middel meer tegen onkruid in de tuin. Wat je ook gebruikt, onkruiden zullen blijven terug komen. Je kunt ze hooguit onder controle houden. Maar hoe doe je dat op de meest efficiënte manier? Onze tuinexperte Laurence Machiels geeft advies. “Branden moet je ook vaak herhalen, maar het is goedkoper.”