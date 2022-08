Voor het eerst zonder kleren op vakantie? Onze reisexpert tipt de leukste bestemmingen: “Hier vind je ook campings die deels naturistisch zijn”

Vlaams koppel trekt als naturisten de wereld rond: “Wij zijn normaal en doen normale dingen, alleen in ons blootje”

Droom jij ook weg in aanloop naar de zomervakantie? De redactie dook in de archieven en viste de mooiste verhalen op van Vlamingen in het buitenland. In 2018 bracht deze rubriek ons tot bij Nick (40) en Lins (36). Zij zijn echte wereldreizigers, maar doen dat het liefst in hun blootje. Canada, Mexico of Sri Lanka: land per land testen én normaliseren ze er naturisme. “Blote lijven wennen snel.”

26 juli