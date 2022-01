Voor het eerst sinds 2011 verhoogt edpnet zijn prijzen: dit zijn de gevolgen

‘Edpnet, da’s eerlijk internet en mobiel bellen voor een faire prijs.’ Zo zet de telecomoperator met uitvalsbasis in Sint-Niklaas zich al jaren in de markt. Als prijsbreker gaat edpnet de concurrentie aan met grote spelers Proximus en Telenet. Op dat vlak is het bedrijf vergelijkbaar met Scarlet en in mindere mate met Orange.

Vanaf 1 maart betalen abonnees van edpnet één euro meer voor hun internetabonnement. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar en pas voor de tweede keer sinds het ontstaan in 1999 dat edpnet zijn prijzen verhoogt. De laatste prijsstijging dateert uit 2011. “Stijgende kosten voor het netwerk, personeel en energie liggen aan de oorzaak”, zegt COO Joachim Slabbaert. “Traditioneel zijn we een van de meest prijsvaste telecomoperatoren. Maar in dit geval kon het niet anders.”

Deze abonnementen stijgen

Concreet stijgen de abonnementsprijzen van VDSL XS, VDSL XL, Fiber XS en Fiber XL s met één euro, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Ook VDSL SMALL BUSINESS, VDSL PRO, VDSL FIBER SMALL BUSINESS en FIBER PRO gaan vanaf 1 maart met één euro omhoog. De prijs voor een ‘zonder zorgen’-installatie stijgt ook: van 125 naar 150 euro voor DSL en van 62,50 naar 100 euro voor Fiber. De mobiele tarieven blijven gelijk. Met de prijsstijging volgt edpnet het voorbeeld van Telenet, Proximus en Orange. Zij verhoogden de voorbije maanden allemaal hun tarieven.

Nog prijsbreker?

De prijsstijging voor de vaste abonnementen blijft evenwel beperkt. Ter vergelijking: bij Orange zijn abonnementen 2 tot 3 euro duurder geworden per maand. Edpnet blijft dus ook de komende tijd een prijsbreker en samen met Scarlet veruit de goedkoopste op de markt. Edpnet benadrukt bovendien dat het niet de bedoeling is om de abonnementen vanaf nu jaarlijks duurder te maken.

“Als het aan mij lag, lieten we onze prijzen helemaal nooit stijgen. Maar wij moeten ook onze rekeningen betalen. Dus soms, héél soms, moeten we toch door de zure appel bijten”, verklaart de COO. “De hoop is dat we de prijs stabiel kunnen houden voor de komende tien jaar. In de nabije toekomst verwachten we zeker geen stijgingen, al valt dat natuurlijk nooit uit te sluiten.”

Vergelijken

Met de veranderende prijzen van verschillende operatoren blijft vergelijken meer dan ooit de boodschap, ook wanneer je klant bent bij een prijsbreker als edpnet of Scarlet. Want doorheen de jaren zijn niet alleen de prijzen, maar ook de behoeftes van de klant veranderd. En goedkoper internet betekent niet automatisch snel of onbeperkt internet. Al is het omgekeerde evenzeer het geval.

