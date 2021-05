Voor het eerst met de camper op reis: onze reisexpert vertelt wat je allemaal moet weten

Hoe zullen we op vakantie gaan in 2021? Reisex­perts blikken vooruit

13 januari Hoe gaan we reizen in een jaar waarin vaccin en virus nog altijd ons dagelijks leven domineren? Dat het allemaal ‘anders dan anders’ zal zijn, dat is een zekerheid. Onze reisexpert Johan Lambrechts vroeg enkele reisspecialisten naar de aankomende trends. “Flexibiliteit wordt in 2021 helemaal het nieuwe normaal. Niet alleen bij de reizigers, maar ook bij reisorganisatoren.”