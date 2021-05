Voor het eerst kunst kopen? Galeriste Sofie Van de Velde geeft advies: “Koop met je hart. Een kunstwerk is een stukje geluk”

Wordt investeren in emissiehan­del even interes­sant als in bitcoin? “Als koers naar 100 euro gaat, verdubbel je je aandeel”

6 mei Niet alleen de prijs van bitcoin gaat door het dak, ook de ETS-koers is aan een klim van meer dan 50% bezig sinds het begin van het jaar, en staat dicht tegen de grens van 50 euro. “Misschien zegt ‘ETS’ je niets, maar het is een prijs die onze economie in de komende decennia wellicht meer zal bepalen en vormgeven dan die van bitcoin”, aldus onze beursexpert Geert Noels. Hij legt uit wat het is en waarom deze klimaataandelen interessant zijn.