Voor genieters, creatievelingen en durvers: vijf onvergetelijke familie-uitstappen tijdens de krokusvakantie

Vlucht naar zee

Je kan natuurlijk een carnavalstoet induiken, maar wil je daarentegen de drukte liever ontvluchten en even helemaal ontstressen met je kroost, stippel dan een vluchtroute uit. En hoe kom je beter tot rust dan door jezelf te trakteren op een all-inclusive aan zee?

In hotel De Elderschans op een historisch landgoed in Zeeuws-Vlaanderen ben je ver verwijderd van de carnavalsgekte in de steden en liggen de duinen en het strand aan je voeten. Heeft je kleine spruit er (nog) geen boodschap aan in Mega Mindy- of Spidermanpak confetti in het rond te strooien, maak je er mooie wandelingen en geniet je samen van de ontluikende natuur.

Maar ook de nabijgelegen steden en gemeenten lonken met een arsenaal leuke familieactiviteiten. Zo spring je in Sluis het Bizarium binnen, een knotsgek museum gewijd aan eigenaardige uitvindingen, of maak je in Maldegem een ritje op een echte stoomtrein.



Volledig scherm De zee in Zeeuws Vlaanderen. © HLN Shop

Kunst voor jonge zielen

Toch meer in de stemming voor gezellige drukte? Trommel je gezin dan op voor het Krokusfestival in Hasselt. Je peuter leeft zich uit tijdens een interactieve dansvoorstelling van Second Hand Dance Company die in België in première gaat, of vergaapt zich aan het dolle poppenspel van Theater FroeFroe.

Maar ook oudere kids zullen niet weten waar eerst naartoe. Het bomvolle programma van het kunstenfestival voor jonge zielen pakt uit met voorstellingen en workshops van de bovenste plank. Denk onder andere aan een sprookje voor tieners over opgroeien (Pinokkio) of een gratis workshop waarin je samen met je oogappel muziekinstrumenten knutselt uit afvalmaterialen.



Volledig scherm De voorstelling 'We touch, we play, we dance' van Second Hand Dance Company voor baby's en peuters gaat in première op het Krokusfestival. © Krokusfestival.be

Expeditie Boomhut

Is je bengel verslingerd aan de boeken van de Waanzinnige Boomhut? Dan zal de gelijknamige ‘Doe-expo’ in Fort Napoleon in Oostende zeker ook kunnen bekoren. Ter ere van het tienjarig bestaan van de door kids erg gesmaakte Australische jeugdboekenreeks én de verschijning van avontuur nummer 12 (‘De waanzinnige boomhut van 156 verdiepingen’), krijgt de tentoonstelling een nieuw jasje.

Kinderen tussen 7 en 12 jaar wagen zich aan een spannend parcours boordevol inspirerende opdrachten en spelletjes waarmee ze de vele verdiepingen verkennen.



Volledig scherm De boekenreeks de 'Waanzinnige Boomhut' is een enorme hit bij kinderen. © rv

Kabelbanen en kastelen

Kleine en grote avonturiers trekken samen de grens met Duitsland over voor een meerdaagse trip tussen betoverende bergen en rivieren. Je geeft je avontuur een luxueus kantje met een verblijf in Hotel Koblenz, bovenop een heuvel met zicht op de Rijn in Lahnstein.

Een must voor ‘gespuis’ zonder hoogtevrees is de kabelbaan van Koblenz met bestemming Festung Ehrenbreitstein. Dit indrukwekkende fort met zijn labyrintische gangen zal je kids doen wegdromen, net als de vele andere kastelen in de omgeving, zoals het sprookjesachtige Schloss Stolzenfels met zijn luisterrijke tuinen.



Volledig scherm Koblenz. © HLN Shop

Adrenaline op het ijs

Onverschrokken tieners halen hun hart dan weer op met dé trend van deze winter: ijskarten. In het Nederlandse Rucphen-Breda vind je de enige permanente ijskartbaan van Europa.

Je leert de juiste technieken aan, waarna je je kunt meten met de rest van de familie. Tijdens driftsessies vlieg je tegen snelheden tot 60 km/u over het ijs en probeer je binnen tien minuten zoveel mogelijk rondes af te leggen.



Volledig scherm Ijskarten in het Nederlandse Rucphen-Breda, net over de Belgische grens. © HLN Shop

