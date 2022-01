"Voor een particulier anno 2022 in België zie ik voorlopig weinig perspectief": expert bespreekt de markt en kostprijs van elektrische wagens

Waarom autoverde­lers niet warmlopen voor elektri­sche wagens: “Dealers verkopen het liefst waar ze het meest op verdienen”

Dat we binnen afzienbare tijd allemaal elektrisch zullen rijden, staat vast. Toch gebeurt de omslag (nog) niet via de autodealer. Wie als particulier voor een elektrisch voertuig (EV) een showroom binnenstapt, treft maar zelden een enthousiaste verkoper, zo blijkt. Er worden zelfs tegenargumenten aangehaald om de aankoop te ontmoedigen. Het verklaart waarom we met een offerte voor een diesel vertrekken, terwijl we voor een plugin hybride of volledig elektrische wagen naar de dealer waren getrokken.

