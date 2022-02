"Voor dit lichtrijke en energiezuinige huis betaal je graag 435.000 euro": makelaar schat verkoopprijs van Lucs huis veel hoger in na renovatie

Het huis van Marc (58) en Nathalie (55) is na een kwarteeuw driemaal zoveel waard: “Perfecte woning voor wie een stap hogerop wil”

Benieuwd hoeveel je woning waard is? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Leo Walbers van Walbers Immo een ruime rijwoning in Edegem. Toen Marc en Nathalie die in 1994 kochten, was die in geen al te beste staat. “Maar vandaag kun je er zo intrekken”, zegt de makelaar. Je betaalt wel meer dan het driedubbele dan wat de eigenaars zelf investeerden.

23 februari