Voor deze topbestemmingen hoef je het vliegtuig niet op

Eilandhoppen op de Nederlandse Waddeneilanden

Vergeet de Bahama’s, Balearen of Malediven! In het noorden van Nederland geniet je van de rust en de zee op de Waddeneilanden. Of de zon zich ook laat zien is natuurlijk de vraag, maar je hoeft dan wel geen vliegtuig te nemen. Ook bij inheems belabberd zomerweer valt er voldoende te beleven. Op Terschelling verken je charmante dorpjes, fiets of wandel je langs het strand en door de duinen of laat je je voeren door een huifkar. Je bezoekt de vuurtoren, bunkers en musea of maakt een zeehondentocht met de Talisman. Uiteraard mag je het eiland niet verlaten zonder het cranberrygebak te hebben geproefd, net als het Juttertje, een lokaal kruidenbitter.

Volledig scherm De Waddeneilanden zijn een prima bestemming voor mooie fietstochten © Getty Images

Citytrippen in miskend Maastricht

Gedij je beter in een stad, laat je dan net over de grens verrassen door Maastricht. Deze hotspot aan de Maas bezit alle stadse geneugten: gezellige straatjes met mooie winkels, goede restaurants en tal van musea. Het beroemde Vrijthof biedt een overvloed aan vertier en ook in de omgeving valt er heel wat te bezichtigen. Onder meer het stadje Valkenburg, Aken en Luik bevinden zich op een boogscheut, alsook de grotten van de Sint-Pietersberg en de mergelgrotten van Kanne.

Volledig scherm Het stadhuis van Maastricht © Getty Images

Limburgs avontuur in het Warredal

Avontuurlijke zielen kunnen zich vlakbij huis uitleven in het Warredal aan de Hoge Kempen. Je logeert er in houten huisjes voorzien van hottub en barbecue te midden van de Limburgse natuur. Overdag kunnen jij en de kids al jullie energie kwijt in het klimbos van het Adventure Park, om ‘s avonds in alle comfort de adrenaline niveaus weer te laten dalen.

Volledig scherm Beleef een avontuurlijke vakantie in Warredal, Limburg. © Mary Shoots People Photography

Leuven, de stad van kunst & bier

Maar ook ons eigen landje herbergt steden die je misschien nog niet echt hebt ontdekt. Leuven is zo’n stad die velen onder ons ten onrechte links laten liggen. Het mag dan klein zijn, het aantal bezienswaardigheden is groot. In deze studentenstad bots je op verrassend veel kunst. Zo heeft Jan Fabre een werk voor de universiteitsbibliotheek neergepoot en mag je in geen geval het gerenommeerde Museum M missen. De Kotmadam kreeg ook een standbeeld in het Leuvense en verder ontwaar je overal historische kunst en architectuur: van het Gotische stadhuis en de crypte van Pater Damiaan tot het Begijnhof en de Sint-Pieterskerk die prijken op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Daarnaast is ook de Leuvense biercultuur befaamd. De stad is al zes eeuwen de thuishaven van Stella Artois en diverse andere brouwerijen, en haar Oude Markt staat niet voor niets bekend als langste toog van Europa.

Volledig scherm Ook Leuven is jouw citytrip waard. © Getty Images/EyeEm

Middeleeuwse kastelen en verbluffende panorama’s in Luxemburg

Wie zich graag omringt met natuur, kan ook afstemmen op het Groot Hertogdom Luxemburg. Deze bestemming vereist geen erg lange autorit en is net iets exotischer dan de Ardennen. Onze kleine buurstaat mag zich een van de groenste landen van Europa noemen. Luxemburg is bezaaid met middeleeuwse kastelen en biedt prachtige panorama’s. Het is de ideale uitvalsbasis om te hiken, klimmen en kajakken, maar daarnaast komen ook cultuurliefhebbers er aan hun trekken. In Luxemburg Stad vind je onder meer de befaamde promenade Chemin de la Corniche, die uitkijkt over een kloof.

Volledig scherm Voor mooie uitzichten moet je in Luxemburg zijn. © Getty Images

